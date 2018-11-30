Жириновский предложил ввести пост министра по делам Новороссии-Украины

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в российском правительстве должность министра по делам Новороссии-Украины с функциями вице-премьера, а вместо ответного ограничения въезда украинцев в России ускорить выдачу паспортов РФ.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter , что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В четверг после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Сценарий Порошенко — разорвать русский и украинский народ, (экс-премьер Украины Арсений) Яценюк хотел вообще стену на границе построить. Зачем им помогать в этом? Сегодня нельзя разделить народы, которые жили вместе веками. Люди хотят жить вместе. Вся Европа сегодня без границ и таможни. Во всем мире визы отменяют. Поэтому с Украиной никакие связи не рвать, наоборот — всё усиливать. Мы должны ввести в наше правительство министра по делам Новороссии-Украины с функциями вице-премьера, чтобы все шло через него", — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в России постоянно находятся несколько миллионов граждан Украины.

"Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот – ускорить выдачу всем желающим наши паспорта, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать. Может быть, в порядке исключения даже ввести двойное гражданство. Признать украинские документы, чтобы в украинский паспорт просто делался вкладыш на русском языке для тех, кто постоянно мигрирует по нашей территории", — добавил политик.