Эксперт оценил ситуацию со сбором Ищенко подписей на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя — РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах главы Приморья Андрей Ищенко поздно начал собирать подписи, поэтому у избиркома могут быть вопросы к их качеству, считает политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

"Количество дней для сбора подписей, которое отвели кандидатам, вполне достаточно. Многие кандидаты выдвинулись в первый день, и пока проблем нет. В целом сейчас вопрос стоит только по Ищенко, он начал сбор подписей за 9 дней до конца приёма документов", — сказал политолог.

По его словам, этого срока коммунистам априори не хватало для сбора подписей.

"И вопрос сроков и качества подписей пока касается только его. Он и заявлял о рисках, другие кандидаты спокойно прошли муниципальный фильтр. Есть шанс, что часть его подписей могут отбраковать", — сказал Наливайко.

В воскресенье избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Всего документы подали 11 человек: самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, выдвинутая партией "За женщин России" — ее уже зарегистрировали кандидатом, Игорь Степаненко от "Патриотов России", Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец, также коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

В ближайшее время комиссия рассмотрит все документы и примет решение в регистрации или отказе в регистрации кандидата. Таким образом, к выборам могут допустить меньшее число кандидатов.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. Выдвижение кандидатов на них началось 26 октября. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.

Подробнее о процедуре выборов губернаторов в России читайте в справке РИА Новости >>