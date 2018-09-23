Процедура выборов губернаторов в России

Выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) проводятся в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.

Днем голосования по избранию высшего должностного лица субъекта РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий высшего должностного лица, а если срок его полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва, — день голосования на указанных выборах.

В случае досрочного прекращения полномочий руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ выборы проводятся с учетом сроков назначения выборов в ближайшее второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ очередного созыва — в день голосования на указанных выборах.

Решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами России, проживающими на территории данного субъекта РФ и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Высшее должностное лицо субъекта РФ избирается на срок не более пяти лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации определяется конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и исчисляется со дня его вступления в должность.

Высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) может быть избран гражданин России, обладающий в соответствии с Конституцией РФ, пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.

Кандидаты на указанную должность выдвигаются политическими партиями, при этом политическая партия вправе выдвинуть члена данной политической партии либо беспартийного гражданина. Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения может предусматриваться законом субъекта РФ.

Гражданин РФ, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности президентом РФ, в течение двух лет не может быть выдвинут кандидатом на указанную должность ни в одном субъекте Российской Федерации.

Гражданин России, наделенный полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ и осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия президента России может быть выдвинут кандидатом на выборах высшего должностного лица, если они назначены в связи с досрочным прекращением полномочий на основании отставки по собственному желанию.

Президент России по своей инициативе может провести консультации с политическими партиями и выдвинутыми в порядке самовыдвижения кандидатами.

Выдвижение кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5% до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта РФ. Число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта РФ.

Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией либо в порядке самовыдвижения.

Поддержка кандидата осуществляется путем проставления депутатом представительного органа муниципального образования или избранным на муниципальных выборах главой муниципального образования своей подписи на листе поддержки кандидата с указанием даты и времени ее проставления. Подлинность подписи должна быть нотариально засвидетельствована. Отзыв подписи не допускается.

Кандидату на должность высшего должностного лица субъекта РФ, выдвинутому в порядке самовыдвижения, помимо получения поддержки депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований необходимо собрать подписи избирателей в количестве, установленном законом субъекта РФ.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета.

Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.

Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновляется со дня назначения соответствующей комиссией дня повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Правом голосовать на выборах обладают граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Не имеют права избирать граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Законом может быть предусмотрено, что избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе в установленные законом сроки получить в определяемой законом комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Также подача заявлений о включении в список избирателей на другом участке возможна в рамках механизма "мобильный избиратель".

Время начала и окончания голосования на выборах устанавливается законом. Продолжительность голосования не может составлять менее десяти часов.

О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования — в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.

Для участия в голосовании на выборах избиратель получает бюллетень. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в бюллетене в алфавитном порядке.

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, — по предъявлении также открепительного удостоверения.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.

На выборах высшего должностного лица субъекта РФ избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран высшим должностным лицом субъекта РФ, назначается повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.

По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей.

Если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам до дня голосования, его место передается следующему по числу полученных голосов кандидату. Если выбыли все следующие кандидаты, голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если он получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае выбытия всех кандидатов проводятся повторные выборы.

Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, автономного округа, входящего в состав области, может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта, автономного округа, входящего в состав области, избирается депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, либо соответственно депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти автономного округа, входящего в состав области. Порядок избрания устанавливается местным законодательством.

При вступлении в должность высшее должностное лицо субъекта РФ приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта РФ.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников