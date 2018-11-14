Абэ намерен посетить Россию в начале 2019 года

ТОКИО, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам в Сингапуре по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, что намерен посетить Россию с визитом в начале следующего года.

"В следующем году на саммите "двадцатки" я буду рад приветствовать Путина (в японской Осаке. – Прим. ред.), но до этого, в начале года я поеду с визитом в Россию, и мы проведем японо-российскую встречу на высшем уровне", — приводит слова Абэ агентство Киодо.

Встреча лидеров Россия и Японии прошла в среду в Сингапуре, где открылся саммит государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Также в Сингапуре 14-15 ноября проходит XIII Восточноазиатский саммит. Этот формат предполагает участие представителей всех стран АСЕАН, а также России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США.