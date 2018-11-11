Наблюдатели от КПРФ не нашли серьезных нарушений на выборах в Хакасии

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Наблюдатели от КПРФ не обнаружили серьезных нарушений во время голосования на выборах главы Хакасии, заявил журналистам в Абакане зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Мы не заметили пока на данный момент никаких серьезных нарушений", — сказал Афонин. Он выразил уверенность, что никаких эксцессов не произойдет. По его словам, отсутствие нарушений стало возможным благодаря обилию наблюдателей со стороны КПРФ и работе на местах.

В Хакасии завершилось голосование на выборах главы республики. Во втором туре участвовал единственный кандидат — Валентин Коновалов от КПРФ. По данным ЦИК, после обработки 80,93% протоколов, за Коновалова отдали 85 995 голосов (57,76%), против — 61 180 голосов (41,09%). Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени (за полчаса до закрытия участков) составила 43,3%. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.