Зюганов разъяснил ситуацию с выдвижением кандидата на пост главы Приморья

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с выдвижением кандидата на пост губернатора Приморского края после того, как региональное отделение компартии решило не участвовать в выборной кампании. По его словам, время для выдвижения кандидата от центрального комитета КПРФ еще есть.
При этом, добавил лидер КПРФ, в партии считают, что ее кандидат победил на сентябрьских выборах, результаты которых крайизбирком признал недействительными.
"Все материалы нами направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Мы потребовали расследовать и дать нам официальный ответ", — заявил Зюганов.
Выборы в Приморье
Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. В нем участвовали тогдашний временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. В итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными.
В КПРФ отмену выборов не признают и считают, что на них победил Ищенко. Тот пытался оспаривать решение крайизбиркома, но Приморский краевой суд отклонил его иск. После этого Ищенко обратился в Верховный суд.