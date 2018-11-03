Зюганов разъяснил ситуацию с выдвижением кандидата на пост главы Приморья

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию с выдвижением кандидата на пост губернатора Приморского края после того, как региональное отделение компартии решило не участвовать в выборной кампании. По его словам, время для выдвижения кандидата от центрального комитета КПРФ еще есть.

"Надо навести порядок, чтобы выдвигать, и участвовать надо, чтобы смысл был, элементарный порядок", — сказал Зюганов РИА Новости.

При этом, добавил лидер КПРФ, в партии считают, что ее кандидат победил на сентябрьских выборах, результаты которых крайизбирком признал недействительными.

"Все материалы нами направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Мы потребовали расследовать и дать нам официальный ответ", — заявил Зюганов.

Выборы в Приморье

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября. В нем участвовали тогдашний временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. В итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными.

После этого президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область.

В КПРФ отмену выборов не признают и считают, что на них победил Ищенко. Тот пытался оспаривать решение крайизбиркома, но Приморский краевой суд отклонил его иск. После этого Ищенко обратился в Верховный суд.

Новые выборы главы Приморья назначены на 16 декабря. На прошлой неделе избирком начал прием документов на выдвижение кандидатов.