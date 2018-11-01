АСТАНА, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит в Астане встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Церемония встречи главы кабмина РФ, прибывшего в четверг в Астану с официальным визитом, прошла во дворце "Акорда" с участием почетного караула. После окончания церемонии российский премьер и президент Казахстана отправились на встречу, которая проходит без участия прессы.

Позже в этот день Медведев проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым. Как отметили в пресс-службе российского кабмина, на них "будут обсуждаться ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, высоких технологиях, энергетике, промышленности, на транспорте и в других областях".