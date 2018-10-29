Экс-глава Липецкой области может стать сенатором, сообщил источник

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экс-губернатор Липецкой области Олег Королёв планирует в ближайшее время прийти в Совет Федерации сенатором от региона, сообщил РИА Новости источник в субъекте Федерации.

"Королев приходит сенатором от Липецкой области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, действующий сенатор от Липецкой области Ираида Тихонова на заседании 7 ноября досрочно прекратит свои полномочия по собственному заявлению. После этого сенатором будет делегирован Королев.

"Для того, чтобы стать сенатором, Королев может стать депутатом областного законодательного собрания, поскольку на последних выборах шёл первым номером в списке "Единой России", — сказал источник.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил РИА Новости появившуюся ранее информацию о том, что сенатором в Совфед планирует прийти и другой бывший губернатор — экс-глава Курской области Александр Михайлов.

"Нынешний сенатор от Курской области Виталий Богданов напишет заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий", — сказал собеседник агентства.