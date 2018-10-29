Эсеры не будут выдвигать кандидата на выборах губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" не будет выдвигать своего кандидата на выборы главы Приморья и поддержит врио губернатора края Олега Кожемяко, сообщил РИА Новости председатель совета реготделения Алексей Козицкий.

Ранее Козицкий, который участвовал в сентябрьских выборах губернатора и тогда набрал 4,83% голосов, не исключал своего участия в новых выборах, назначенных на 16 декабря. Кожемяко идет на них как самовыдвиженец.

Накануне лидер эсеров Сергей Миронов заявил, что партия поддержит кандидатуру Кожемяко на пост главы региона, если он выдвинет в члены Совета Федерации представителя "Справедливой России" Светлану Горячеву. Кожемяко ранее заявлял о том, что готов выдвинуть Горячеву в сенаторы от региона.

"Мы не будем выдвигать своего кандидата, сосредоточимся на помощи Кожемяко. Он пользуется доверием президента РФ. И мы будем помогать ему не столько как политику, сколько как хозяйственнику, чтобы его победа на выборах и работа в регионе способствовала выходу из кризиса, чтобы решились вопросы изношенной инфраструктуры", — отметил Козицкий.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.

Избирком Приморья на прошлой неделе начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края. Уже в первый день документы на выдвижение подали 13 человек, среди них пять самовыдвиженцев, сообщала РИА Новости секретарь регионального избиркома Наталья Камаева.