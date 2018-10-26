КПРФ перенесла на неделю выдвижение кандидата в главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Региональное отделение КПРФ перенесло конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы Приморья на неделю, сообщил РИА Новости член партии, депутат законодательного собрания края Артем Самсонов.

Ранее коммунисты планировали провести конференцию 27 октября, на ней, как ожидалось, должны были выдвинуть Андрея Ищенко, который уже участвовал в прошлых выборах в сентябре.

"Нам отказали в предоставлении зала в Клубе связи, где мы всегда проводили свои конференции. А так как надо уведомить избирком о проведении за три дня, то нам приходится переносить конференцию на целую неделю, ведь члены партии едут из районов края", — сказал Самсонов.

"Третьего ноября мы проведем конференцию в своем помещении — оно маленькое, будут все стоять", — отметил Самсонов.

Избирком Приморья в пятницу начал прием документов на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах главы края, которые состоятся 16 декабря. Подача документов для регистрации кандидата стартует 11 ноября и продлится до 18 ноября. Решение о регистрации либо отказе принимается в течение семи дней.

С начала дня в пятницу избирком Приморья принял документы на выдвижение на выборы губернатора края от 12 кандидатов. В их числе — врио губернатора края Олег Кожемяко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, Олег Митволь от партии "Зеленые" и глава приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, выдвинутый региональным отделением Партии роста. От ЛДПР документы подал депутат ГД Андрей Андрейченко. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис подала документы для выдвижения от партии "За женщин России".

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.