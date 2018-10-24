МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике сочла недопустимым поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время перепалки с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, но порекомендовала обратиться последнему в правоохранительные органы, заявил глава комиссии Отари Аршба.

Ранее Хинштейн подал жалобу на действия лидера ЛДПР в думскую комиссию по контролю за доходами депутатов и депутатской этике после перепалки во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Хинштейн в своей жалобе утверждал, что "подвергся оскорблениям со стороны депутата ГД, руководителя фракции ЛДПР Жириновского". Хинштейн также отмечал в письме, что лидер ЛДПР "позволил себе ряд антисемитских высказываний".

"А как мне ее (жалобу) рассмотреть? Там же обвинения, связанные с разжиганием национальной розни. Я не могу оценочные суждения делать. Мы считаем, что поведение подобного рода в эфире и любом другом публичном месте недопустимо, но оценку разжиганию национальной розни должны давать правоохранительные органы – у нас нет ни инструментария, ни возможности. Но поведение, конечно, считаем недопустимым, и это касается любого депутата", — заявил РИА Новости Аршба.

Депутат добавил, что комиссия запросила у лидера ЛДПР объяснения по жалобе Хинштейна. "Он (Жириновский) считает, что ничего не совершал, и если у кого-то есть претензии, пускай обращается в правоохранительные органы", — пояснил Аршба.

Глава думской комиссии также порекомендовал обратиться Хинштейну к правоохранителям.

"Я считаю, что действительно, если кто-то усмотрел… уголовное нарушение, он прекрасно понимает, что уголовное нарушение должно быть доказано в суде: проведены соответствующие лингвистические экспертизы и прочие, которые подтвердят этот материал. С точки зрения этики, мы считаем подобное поведение недопустимым, где бы это ни происходило – в зале заседаний, либо на телевидении, либо еще где-то", — заключил Аршба.

Хинштейн заявил РИА Новости, что не получал от комиссии официального ответа относительно своей жалобы.

"Моя позиция очень простая: когда я получу официальный ответ, тогда я смогу это комментировать. Кроме того, я считаю, что на заседании комиссии я должен быть приглашен как инициатор (жалобы), и официально коллеги должны обосновать, почему они не могут это рассмотреть", — сообщил Хинштейн агентству.