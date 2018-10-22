Ищенко заявил, что КПРФ поддержала его выдвижение на выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Участвовавший ранее в выборах главы Приморья Андрей Ищенко заявил, что КПРФ и лидер партии Геннадий Зюганов поддержали его выдвижение на новые выборы главы края.

"Я подтверждаю, что партия КПРФ в лице Президиума центрального комитета и лично лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова поддержали меня на предстоящих выборах губернатора Приморского края, которые пройдут 16 декабря 2018 года", — написал Ищенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в перерыве пленума, посвященного итогам выборов и молодежной политике, состоялся Президиум, где все члены ЦК единогласно поддержали его выдвижение на должность губернатора Приморского края, которое состоится на краевой партийной конференции 27 октября.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.