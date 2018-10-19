БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев объяснил чиновникам, ответственным за строительство пунктов пропуска на трансграничных мостах с Китаем, что с ними будет в случае саботажа поручения главы государства.

На заседании президиума Госсовета на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поручил решить ситуацию с созданием пунктов пропуска на мостах Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян (КНР) и Благовещенск — Хэйхэ (КНР). Возведение трансграничных мостов по плану должно завершиться в 2019 году, а создание пунктов пропуска намечалось на 2021 год.

Во время визита в Амурскую область Трутнев побывал на месте строительства моста Благовещенск — Хэйхэ.

"Сегодня был интересный разговор. Он начался очень традиционно: люди мне начали говорить, что рассмотрят проект, он пройдет экспертизу… Я их прервал, потому что считаю, что поручение президента России надо выполнять. Поэтому что кому мешает — или проект поздно, или экспертиза долго, – меня абсолютно не интересует. Владимир Владимирович Путин поручил, чтобы пункты пропуска были открыты в один день с открытием моста, чтобы истории, когда построенный мост стоял пустой и по нему не мог двигаться транспорт, не было. Поэтому я просто объяснил людям, что с ними произойдет, если они это поручение не выполнят", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, найдены ли средства на создание пунктов пропуска на трансграничных мостах с Китаем.

Строительство моста Благовещенск — Хэйхэ стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Амурской области. Мост будет протяженностью 19,9 километра, вантовый с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Россия вкладывает в строительство 14 миллиардов рублей, 5,2 миллиарда — китайская сторона. Российскую часть моста (13,4 километра) строит подрядчик из РФ, еще 6,5 километра будет проходить по территории Китая.