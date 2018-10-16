Вступило в силу соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

ГРОЗНЫЙ, 16 окт — РИА Новости. Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory.

В сентябре главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты республик утвердили его.

Даудов подчеркнул, что "установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов".

"Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей", — уверен спикер.

Он поблагодарил Евкурова и Кадырова за то, что "взяли на себя ответственность за столь судьбоносный шаг".

"Благодаря вашей политической воле закрыта злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась провокаторами всех мастей в попытках вбить клин между вайнахами", — заключил политик.

Территориальный спор

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

В 2012 году в Чечне создали комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.

Согласно новому документу, Чечне перешла горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — такая же территория в Надтеречном районе Чечни. Подчеркивается, что между республиками не будет постов.