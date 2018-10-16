Вступило в силу соглашение о границе между Чечней и Ингушетией

ГРОЗНЫЙ, 16 окт — РИА Новости. Соглашение о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory.
Даудов подчеркнул, что "установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов".
"Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей", — уверен спикер.
Он поблагодарил Евкурова и Кадырова за то, что "взяли на себя ответственность за столь судьбоносный шаг".
"Благодаря вашей политической воле закрыта злободневная проблема, которая с разной периодичностью использовалась провокаторами всех мастей в попытках вбить клин между вайнахами", — заключил политик.
Территориальный спор
Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.
В 2012 году в Чечне создали комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками.
Согласно новому документу, Чечне перешла горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — такая же территория в Надтеречном районе Чечни. Подчеркивается, что между республиками не будет постов.