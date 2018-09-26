Ингушетия и Чечня подписали соглашение о границе

НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя Ингушетии.

"Согласно подписанному документу, Чечне передается горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской республики", — рассказал собеседник агентства.

По словам Евкурова, соглашение будет способствовать "экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами".

"Мы договорились о том, что между нами не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. Самое главное — нам удалось избежать конфликтов, возможных кровопролитий и кровных обид", — добавил глава Ингушетии.

Территориальный спор

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

В 2012 году Кадыров создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками. В сентябре Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов.

В среду против намерения властей Ингушетии подписать соглашение выступили несколько десятков местных жителей, считавших, что по нему Чечне отойдет часть территории республики. Они попытались перекрыть движение транспорта на въезде в Магас, но правоохранители пресекли несанкционированную акцию.