Между Ингушетией и Чечней не будет постов, заявил Евкуров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик, без ограничений посещать свои родовые башенные комплексы.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.

"Чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик, без ограничений посещать свои родовые башенные комплексы", — написал Евкуров в Instagram.

"Мы договорились о том, что между нами не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы. Самое главное — нам удалось избежать конфликтов, возможных кровопролитий и кровных обид", — добавил Евкуров.