Коновалов не будет снимать кандидатуру с выборов главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов не намерен снимать свою кандидатуру с выборов главы Хакасии и считает очевидным решение отказаться от участия во втором туре кандидата от Партии Роста Александра Мяхара.

Ранее на пресс-конференции Мяхар заявил об отказе участвовать в выборах и призвал Коновалова последовать его примеру.

"Мы пойдем до конца, и сниматься я не собираюсь. А то, что было вот эти последние две недели, это, конечно, полный спектакль. Печально, что привлекли и прокуратуру, и избирательную комиссию, и исполняющего обязанности главы республики… О том, что Мяхар снимется, мы говорили с самого начала", — сказал Коновалов РИА Новости.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что второй тур голосования назначен на 11 ноября, участником будет только один претендент – Валентин Коновалов.