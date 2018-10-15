КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Представитель Партии роста Александр Мяхар снял кандидатуру с выборов главы Хакасии.

Он также намерен отозвать иск в Верховный суд республики к своему сопернику от КПРФ Валентину Коновалову из-за неправильной агитации.

Кроме того, Мяхар призвал Коновалова отказаться от участия в выборах.

По его мнению, снятие всех кандидатов и перенос выборов будет разумным решением и предоставит людям возможность сделать разумный выбор.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин отказался от борьбы. Почти сразу стало известно, что и Филягин снял свою кандидатуру.

Второй тур назначен на 21 октября, в нем должны были принять участие Коновалов и Мяхар.