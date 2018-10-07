В Совфеде назвали условие для улучшения отношений России и Украины

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Улучшение взаимоотношений между Россией и Украиной возможно только при смене власти в Киеве, нынешнее украинское руководство заинтересовано в продолжении войны в Донбассе, сохранении русофобских настроений в обществе, заявил РИА Новости в воскресенье сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что отношения между Россией и Украиной могут восстановиться по обоюдному желанию сторон, при этом многое зависит именно от России.

"Георгий Тука часто излагает здравые мысли, хотя и является ярким представителем националистов. На самом деле то, что между Украиной и Россией отношения будут улучшаться, – это не у кого не вызывает сомнения. Вопрос только в том, как скоро это будет происходить", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что шаги по налаживанию сотрудничества демонстрирует именно Россия в отличие от Киева, который разорвал договор о сотрудничестве с Москвой.

"Украинские руководители находятся под влиянием не только Запада, но и предстоящих выборов. Они накачивают общество антироссийской истерией. Это привычная русофобская политика нынешней власти", — добавил он.

"Улучшение отношений между Россией и Украиной возможно только при новой власти в Киеве, поскольку нынешняя "партия войны" может удержаться у власти на Украине только за счет разжигания антироссийских настроений в обществе и продолжения конфликта на юго-востоке страны", — заключил Цеков.