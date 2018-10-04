Беглов впервые выступил на газовом форуме в качестве врио главы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, назначенный на эту должность в среду, впервые публично выступил в новом качестве, открывая пленарное заседание восьмого Петербургского международного газового форума, передает корреспондент РИА Новости.

В своем выступлении Беглов поприветствовал участников газового форума, назвав прием "уважаемых и самых любимых партнеров" большой честью для северной столицы.

Врио губернатора напомнил, что газовая промышленность впервые зародилась в Санкт-Петербурге в 1818 году, когда на Аптекарском острове были установлены первые газовые фонари, а позднее, в 1835 году, здесь было создано общество освещения газом города. Он пожелал участникам форума удачи и успехов, подчеркнув, что самое важное направление деятельности газовиков – это обеспечением нужд населения.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначил полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова врио главы города. Губернаторские выборы ожидают петербуржцев в сентябре 2019 года.