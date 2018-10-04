СФ одобрит президентские поправки в статью об экстремизме в ближайшее время

СЕУЛ, 4 окт — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит и одобрит предложенные президентом поправки о частичной декриминализации уголовной статьи об экстремизме (282) уже в эту сессию, в течение полутора месяцев, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она добавила, что и после этого статья потребует дальнейшего уточнения.
В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса. Согласно проекту, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.
"Я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остаётся достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию. Возможно, в течение месяца-полутора, не позднее", — заявила Матвиенко.
Она добавила, что предложения президента были ожидаемы.
Спикер Совфеда сказала, что сейчас нормы наказаний предлагается смягчить, так как "люди не всегда делают это умышленно, часто невнимательно".
"Я считаю, что этот закон, даже после поправок он нуждается в постоянном мониторинге правоприменительной практики. И, более того, в дальнейшем развитии уточнений", — сказала спикер верхней палаты.
Она уточнила, что "должны быть критерии, подходы понятные для оценки совершенного злодеяния, правонарушения".
"Безусловно, это и совершенствование судебной экспертизы, которая даёт заключение, свой вердикт. Подчас именно от этих вердиктов зависит судьба человека", — пояснила Матвиенко.