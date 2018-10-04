СФ одобрит президентские поправки в статью об экстремизме в ближайшее время

СЕУЛ, 4 окт — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит и одобрит предложенные президентом поправки о частичной декриминализации уголовной статьи об экстремизме (282) уже в эту сессию, в течение полутора месяцев, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она добавила, что и после этого статья потребует дальнейшего уточнения.

В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса. Согласно проекту, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, если их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

"Я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остаётся достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию. Возможно, в течение месяца-полутора, не позднее", — заявила Матвиенко.

Она добавила, что предложения президента были ожидаемы.

"Этот проект закона ожидаем. Президент внёс его своевременно, он внимательно следил за дискуссией в обществе, первый раз ему задали этот вопрос на прямой линии. И, на самом деле, решение абсолютно корректное", — заявила Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос о поправках президента по смягчению 282-й статьи.

Спикер Совфеда сказала, что сейчас нормы наказаний предлагается смягчить, так как "люди не всегда делают это умышленно, часто невнимательно".

"Я считаю, что этот закон, даже после поправок он нуждается в постоянном мониторинге правоприменительной практики. И, более того, в дальнейшем развитии уточнений", — сказала спикер верхней палаты.

Она уточнила, что "должны быть критерии, подходы понятные для оценки совершенного злодеяния, правонарушения".

"Безусловно, это и совершенствование судебной экспертизы, которая даёт заключение, свой вердикт. Подчас именно от этих вердиктов зависит судьба человека", — пояснила Матвиенко.