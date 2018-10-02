Филягин снял кандидатуру на выборах главы Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Представитель "Справедливой России" Андрей Филягин подал заявление об отказе участия во втором туре выборов губернатора, сообщил РИА Новости руководитель его избирательного штаба Сергей Воейков.

По итогам первого тура выборов 9 сентября лидировали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (32,42%) и Филягин (11,23%). Второй тур назначен на 7 октября. Зимин снялся с выборов и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин.

"Сегодня Андрей Николаевич в 21.21 минуту подал заявление в избирательную комиссию республики Хакасия о прекращении дальнейшего участия в избирательной гонке на пост главы республики", — сказал собеседник агентства.