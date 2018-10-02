Команда покинувшего пост липецкого губернатора давно устала, считают в КПРФ

ВОРОНЕЖ/БРЯНСК, 2 окт — РИА Новости. Первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев в разговоре с РИА Новости рассказал, что решение Олега Королева покинуть пост главы Липецкой области давно назрело: устала его команда, устали и жители региона.

Губернатор Липецкой области Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Он возглавлял регион в течение 26 лет. Полномочия Королева истекали в 2019 году, очередные выборы главы региона должны были пройти в сентябре 2019 года. Королеву 66 лет, он возглавляет администрацию Липецкой области с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

"Давно пора было сложить полномочия Олегу Петровичу, подать в отставку, и это было бы справедливо… Команда, которая работает под руководством Олега Петровича, устала. Это видно по действиям разных категории работников. Устал и народ Липецкой области, это приходилось слышать, бывая в разных городах области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в регионе остается много нерешенных социальных проблем: очереди на жилье для детей-сирот, проблема с обманутыми дольщиками.

При этом собеседник агентства отметил, что Королев сумел привлечь в регион инвестиции, создать федеральные и региональные экономические зоны.

"Инвестиции по сравнению с другими субъектами РФ имеют место быть, но что от этого липчанину, жителю Липецкой области…", — сказал Разворотнев.

Он также добавил, что региональное отделение КПРФ готово выставить свою кандидатуру на выборы на пост главы администрации.

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