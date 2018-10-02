Команда покинувшего пост липецкого губернатора давно устала, считают в КПРФ

ВОРОНЕЖ/БРЯНСК, 2 окт — РИА Новости. Первый секретарь липецкого обкома КПРФ Николай Разворотнев в разговоре с РИА Новости рассказал, что решение Олега Королева покинуть пост главы Липецкой области давно назрело: устала его команда, устали и жители региона.
"Давно пора было сложить полномочия Олегу Петровичу, подать в отставку, и это было бы справедливо… Команда, которая работает под руководством Олега Петровича, устала. Это видно по действиям разных категории работников. Устал и народ Липецкой области, это приходилось слышать, бывая в разных городах области", — сказал собеседник агентства.
При этом собеседник агентства отметил, что Королев сумел привлечь в регион инвестиции, создать федеральные и региональные экономические зоны.
"Инвестиции по сравнению с другими субъектами РФ имеют место быть, но что от этого липчанину, жителю Липецкой области…", — сказал Разворотнев.
Он также добавил, что региональное отделение КПРФ готово выставить свою кандидатуру на выборы на пост главы администрации.