Избирком назвал дату выборов губернатора Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 окт – РИА Новости. Выборы нового губернатора Курганской области будут назначены на единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщили РИА Новости во вторник в избирательной комиссии региона.

Ранее облправительство сообщило, что губернатор Алексей Кокорин решил покинуть пост в связи с переходом на новое место работы.

"Выборы губернатора Курганской области пройдут в единый день голосования – в сентябре 2019 года, срок полномочий Алексея Кокорина и заканчивался в этот период. До выборов руководить регионом будет временно исполняющий обязанности губернатора", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что новая избирательная кампания, предварительно, стартует в июне следующего года.