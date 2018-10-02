Главы двух регионов покидают посты

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Во вторник два губернатора объявили об уходе с постов — глава Курганской области Алексей Кокорин и глава Липецкой области Олег Королев.

"Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы", — сообщается на сайте областного правительства.

О новом месте работы Кокорина пока ничего не известно.

При этом в пресс-службе губернатора РИА Новости рассказали, что сейчас глава региона работает в обычном режиме. На эту неделю у него намечено несколько важных встреч, в том числе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Кроме того, у главы Зауралья запланировано совещание при полномочном представителе президента в УрФО.

Алексей Кокорин возглавляет регион с 2014 года, когда он был избран губернатором, получив по итогам голосования 84,87% голосов избирателей.