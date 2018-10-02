Главы двух регионов покидают посты

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Во вторник два губернатора объявили об уходе с постов — глава Курганской области Алексей Кокорин и глава Липецкой области Олег Королев.
О новом месте работы Кокорина пока ничего не известно.
При этом в пресс-службе губернатора РИА Новости рассказали, что сейчас глава региона работает в обычном режиме. На эту неделю у него намечено несколько важных встреч, в том числе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Кроме того, у главы Зауралья запланировано совещание при полномочном представителе президента в УрФО.
Алексей Кокорин возглавляет регион с 2014 года, когда он был избран губернатором, получив по итогам голосования 84,87% голосов избирателей.
В свою очередь, Олег Королев обратился к президенту с просьбой найти для него другую работу, "если он сочтет это возможным и необходимым". Свое решение чиновник объяснил желанием "дать дорогу молодым".говорится в обращении Королева, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.
Олег Королев руководит областью с 1998 года. Дольше него управляет регионом только белгородский губернатор Евгений Савченко.
Полномочия Королева истекали в следующем году, очередные выборы должны были пройти в сентябре 2019-го.