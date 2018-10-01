Хинштейн пожаловался на Жириновского в комиссию Госдумы по этике

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал жалобу на действия лидера ЛДПР Владимира Жириновского в думскую комиссию по контролю за доходами депутатов и депутатской этике.

Ранее парламентарии Жириновский и Хинштейн устроили перепалку во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Подал официальную жалобу в комиссию по этике на Жириновского в связи с его оскорблениями в мой адрес в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12.09.2018 года", — написал Хинштейн в своем Twitter.

Депутат также опубликовал фотографию письма, в котором утверждает, что "подвергся оскорблениям со стороны депутата ГД, руководителя фракции ЛДПР Жириновского". Хинштейн также отмечает в письме, что лидер ЛДПР "позволил себе ряд антисемитских высказываний".

"Прошу рассмотреть действия Жириновского В.В. в рамках возглавляемой вами комиссии и принять меры соответствующего реагирования. Со своей стороны также оставляю за собой право обратиться в судебные и следственные органы за защитой чести, достоинства и деловой репутации и привлечения Жириновского В.В. к ответственности за разжигание межнациональной розни и возбуждение ненависти по признакам национальности", — говорится в тексте письме Хинштенйа, которое адресовано на имя главы комиссии Отари Аршбы.

В ЛДПР от комментариев пока воздержались.