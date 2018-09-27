В Совфеде рассказали, что мешает межпарламентскому диалогу России и США

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Решение американских сенаторов сохранить санкции против российских коллег мешает межпарламентскому диалогу двух стран, хотя такое решение и было ожидаемым, заявил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

Ранее издание Daily Beast сообщило, что члены комитета Сената США по международным отношениям проголосовали против предложения сенатора Рэнда Пола о снятии санкций с российских парламентариев.

"Это не было неожиданностью, но подобное решение наносит вред межпарламентскому диалогу наших стран", — сказал Климов.

Он также отметил, что российские парламентарии не просят снять с них санкции. "Мы просто объясняем (американским коллегам), что если вы будете поступать цивилизованно, мы так же будем поступать в ответ", — заключил сенатор.