Смена губернатора на Сахалине ускорит развитие региона, считает Трутнев

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что Олег Кожемяко "не так мало" работал на посту главы Сахалинской области, а смена губернатора усилит "энергетику развития" региона.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко и назначил на этот пост Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Его место заняла председатель регионального правительства Вера Щербина. Кожемяко на встрече с президентом заявил о желании участвовать в выборах губернатора Приморского края.

"Что касается Сахалина, он там работал не так мало, три года. Многие проекты начаты, многие уже собственно находятся в завершающей стадии, многие надо начинать снова. Вы знаете, я уверен в том, что жители Сахалина найдут правильное решение, будут сильные люди, они продолжат, в том числе и усилят энергетику, с которой развивается территория. В этом отношении смена губернатора, она еще несет в себе определенную энергию", — сказал Трутнев журналистам в Благовещенске после инаугурации избранного губернатора Приамурья Василия Орлова.