Путин собирается в Париж на празднование окончания Первой мировой войны

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин нацелен на участие в мероприятиях, связанных со столетием окончания Первой мировой войны, которые запланированы на ноябрь в Париже, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По поводу 11 ноября: приглашение получено, мы его рассматриваем в таком позитивном контексте, и очевидно, в ближайшее время уже наступит пора разговора с французской стороной конкретных вопросов, связанных с поездкой. То есть, мы нацеливаемся на участие в этом мероприятии", — сказал Ушаков журналистам.