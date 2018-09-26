Путин в четверг посетит саммит СНГ и встретится с Алиевым

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит саммит СНГ в Душанбе, и Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Несколько рабочих совещаний и подготовка к предстоящему саммиту СНГ – совету глав государств СНГ, который состоится в Душанбе завтра вечером. Завтра вечером президент уже будет в Душанбе на неформальном обеде, и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках СГГ СНГ. А до этого завтра рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана. Главы государств Путин и Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними, но перед этим также президент посетит некоторые соревнования в рамках ЧМ, который по дзюдо, который сейчас проходит в Баку", — сказал Песков.