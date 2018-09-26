Володин сделал замечание депутатам КПРФ, пришедшим в Госдуму в футболках

Член комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018

Член комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам от КПРФ, пришедшим на пленарное заседание в футболках в день принятия поправок ко второму чтению правительственного проекта о пенсиях. Володин напомнил парламентариям о регламенте и заявил, что зарплата народных избранников позволяет им приобрести галстук и костюм.

Государственная дума на пленарном заседании в среду рассматривает правительственный проект об изменениях в пенсионном законодательстве. Часть депутатов от КПРФ в знак протеста пришли в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65, которые означают возраст выхода на пенсию, предложенный правительственным проектом.

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание парламентариев на то, что, согласно регламенту нижней палаты, находиться в зале пленарных заседаний нужно "в соответствующей одежде".

Володин в свою очередь заметил, что доход депутатов позволяет им приобрести галстук и костюм. "Коллеги, думаю, на зарплату депутата можно пиджак купить и галстук тоже, у нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал. У всех, кто в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук", — заявил Володин.

Он также добавил, что регламент — это внутренний закон Госдумы, и его необходимо исполнять.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок. Госдума 26 сентября на пленарном заседании единогласно приняла президентские поправки, внесённые ко второму чтению проекта