Собчак не исключила участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Член ФПС Партии перемен Ксения Собчак не исключила своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

"Я не исключаю такой возможности. Я уже говорила об этом в Санкт-Петербурге — это зависит от каких-то наших партийных договорённостей, насколько это целесообразно. Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединённый оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко", — сказала Собчак во вторник на открытии московского отделения партии.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 году.