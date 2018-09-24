В ЛДПР готовы обсудить коалицию с КПРФ в Хакасии и Владимирской области

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Никаких особых договоренностей между КПРФ и ЛДПР по созданию коалиционных правительств в регионах нет, однако либерал-демократы готовы рассматривать кандидатуры коммунистов, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

"Никаких особых договоренностей нет, но мы готовы рассматривать кандидатуры от КПРФ в случае, если люди обладают действительно профессиональными навыками работы в определенных сферах", — сказал Лебедев, отвечая на вопрос, есть ли договоренности между партиями по формированию в регионах коалиционных правительств.