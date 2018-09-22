В пресс-службе Зимина опровергли заявление о его уходе в отставку

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Виктор Зимин остается действующим главой Хакасии, в обращении к жителям республики он говорил о нежелании идти на второй тур выборов, а не об отставке, сообщила в субботу РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы республики-председателя правительства региона Елена Пересторонина.

Ранее на официальном портале правительства республики было размещено обращение Зимина, в котором говорилось, что он принял решение уйти. "Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии", — говорится в тексте обращения главы региона.

"В своем обращении Виктор Михайлович имел в виду не то, что он уходит с поста руководителя региона, а то, что снимается со второго тура выборов. Он действующий глава республики", — сказала собеседница агентства.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов. Кандидатом за кресло губернатора теперь стал выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявшего третье место в первом туре. Выборы назначены на 7 октября. Оппонентом Филягина выступает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.

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