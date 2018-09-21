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Политика

Эсеры на новых выборах губернатора в Приморье могут выдвинуть Горячеву

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Выборы губернатора Приморья (147)
(обновлено: 16:38 21.09.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСенатор Светлана Горячева. Архивное фотоСенатор Светлана Горячева. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов не исключил, что партия на новых выборах губернатора Приморского края может выдвинуть сенатора Светлану Горячеву, но отметил, что окончательное решение будет принято после официального объявления даты выборов.

Второй тур выборов губернатора Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Мы пока еще решение (о выдвижении кандидатуры Горячевой) не принимали. Во-первых, нужно и со Светланой Петровной поговорить на эту тему. Но я не исключаю, что наша партия "Справедливая Россия" будет предлагать именно ее кандидатуру в качестве кандидата на пост губернатора Приморского края от нашей партии", — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Политик добавил, что решение будет принято на специальном заседании президиума партии после официального объявления даты новых выборов.

Сейчас Горячева является членом Совета Федерации от Приморского края, входит в центральный совет партии "Справедливая Россия". Она является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Горячева стала сенатором в сентябре 2014 года, срок окончания ее полномочий – сентябрь 2018 года.

Кандидат на пост губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тарасенко примет решение об участии в выборах после заседания избиркома
В выборах губернатора Приморья, которые проходили в единый день голосования 9 сентября, участвовали пять претендентов, кандидатом от "Справедливой России" был депутат законодательного собрания региона Алексей Козицкий. Остальными кандидатами стали Андрей Ищенко от КПРФ, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

На следующий день после выборов, 10 сентября представитель регионального избиркома Роман Охотников сообщал, что при подсчете более 97% бюллетеней Козицкий занимал третье место, получая 4,84% голосов избирателей.

Врио губернатора Приморья, руководящий регионом с октября прошлого года, не смог набрать нужного числа голосов. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%.

ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. 4 июля 2018, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Позже Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

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