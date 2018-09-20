Справедливая Россия призвала ЦИК проверить работу ульяновского облизбиркома

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Ульяновской области, призвал руководство ЦИК направить в регион рабочую группу для оценки деятельности облизбиркома и принять решение о пересчете голосов на выборах в Заксобрание, сообщила пресс-служба партии.
Как сообщила пресс-служба, региональное отделение партии обратилось в областной суд с просьбой обязать региональный избирком провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов заксобрания в связи с многочисленными нарушениями. Кроме того, ульяновские эсеры предложили областной избирательной комиссии пригласить в регион рабочую группу из ЦИК, говорится в сообщении.
Лидер "Справедливой России" утверждает, что в день выборов активисты фиксировали многочисленные нарушения: попытки вбросов, подвоз избирателей, обзвон с агитацией за определенную партию. Миронов отметил, что по ряду инцидентов уже ведутся доследственные проверки, на двух участках итоги голосования отменены, однако этого, по его мнению, недостаточно.
Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли 9 сентября в единый день голосования по смешанной системе. Половина депутатов (18 человек) была избрана по спискам, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители четырех партий: "Единая Россия" — 17 мест, КПРФ — 14, ЛДПР — четыре, "Коммунисты России" — одно.
Член ЦИК России Александр Клюкин на прошлой неделе сообщил, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на ряде избирательных участков в пяти регионах, среди которых — Ульяновская область.