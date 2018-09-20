Справедливая Россия призвала ЦИК проверить работу ульяновского облизбиркома

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Ульяновской области, призвал руководство ЦИК направить в регион рабочую группу для оценки деятельности облизбиркома и принять решение о пересчете голосов на выборах в Заксобрание, сообщила пресс-служба партии.

"Выборы 9 сентября в целом прошли без серьезных злоупотреблений. Но отдельные "очаги" нарушений в ряде регионов все-таки были. Серьезные вопросы у нас возникли по ходу голосования и в целом по работе регионального избиркома в Ульяновской области", – приводятся слова Миронова в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, региональное отделение партии обратилось в областной суд с просьбой обязать региональный избирком провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов заксобрания в связи с многочисленными нарушениями. Кроме того, ульяновские эсеры предложили областной избирательной комиссии пригласить в регион рабочую группу из ЦИК, говорится в сообщении.

"Мы поддерживаем требования наших товарищей по партии. Я призываю руководство Центральной избирательной комиссии направить в Ульяновскую область своих представителей для проверки работы облизбиркома и принятия решения о пересчете голосов", — сказал Миронов.

Лидер "Справедливой России" утверждает, что в день выборов активисты фиксировали многочисленные нарушения: попытки вбросов, подвоз избирателей, обзвон с агитацией за определенную партию. Миронов отметил, что по ряду инцидентов уже ведутся доследственные проверки, на двух участках итоги голосования отменены, однако этого, по его мнению, недостаточно.

Миронов также напомнил, что ранее облизбирком допустил ошибку в распределении мандатов в областном заксобрании – представителю ЛДПР засчитали мандат, который предназначался коммунистам. "Ошибку исправили через суд, но сам прецедент уже заставляет сомневаться в компетентности комиссии", — считает лидер эсеров.

Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли 9 сентября в единый день голосования по смешанной системе. Половина депутатов (18 человек) была избрана по спискам, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители четырех партий: "Единая Россия" — 17 мест, КПРФ — 14, ЛДПР — четыре, "Коммунисты России" — одно.

Член ЦИК России Александр Клюкин на прошлой неделе сообщил, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на ряде избирательных участков в пяти регионах, среди которых — Ульяновская область.