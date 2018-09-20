ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты досрочных выборов губернатора, передает корреспондент РИА Новости.

"Решение принято. Нужно подписать протокол", — сказала председатель комиссии Татьяна Гладких.

За отмену результатов выборов проголосовали 12 членов избирательной комиссии, против — один.

Накануне ЦИК рекомендовал краевому избиркому признать результаты выборов недействительными, поскольку анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросах бюллетеней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов.

По закону новые выборы должны состояться через три месяца — не позднее 16 декабря.

Выборы в Приморье

Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел 16 сентября, в нем участвовали кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко.

После публикации первых итогов голосования Тарасенко опережал соперника почти на 30 процентов, но затем Ищенко вышел вперед с отрывом в семь процентов. После подсчета 99,03 процента протоколов Тарасенко вновь обогнал Ищенко — всего на 0,5 процентного пункта. По итогам обработки ста процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55 процента голосов, а Ищенко — 48,06 процента.

Оба кандидата подали несколько десятков жалоб, в которых обвиняли друг друга в фальсификации протоколов. Памфилова заявила, что обратится в правоохранительные органы в связи с нарушениями. Краевой главк Следственного комитета уже начал проверку.