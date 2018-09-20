Ищенко обжалует решение крайизбиркома об отмене итогов выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко готовит заявления в суд, чтобы обжаловать решение крайизбиркома об отмене итогов выборов.

В четверг в избиркоме Приморья прошло заседание, на котором принято решение признать выборы недействительными. По данным крайизбиркома, поступило более 200 жалоб, из них 115 касались подкупа избирателей.

"Уже поданы исковые заявления в суд. Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения", — сказал Ищенко.

По его словам, нужно отменить результаты выборов только на участках, где выявлены нарушения. "Согласно Избирательного кодекса Приморского края нужно, чтобы нарушения были выявлены на 25% участков. Нарушения были обнаружены только на 30 участках, это не 25%", — подчеркнул Ищенко.

Он выразил надежду, что представители Следственного комитета, правоохранительные органы, УФСБ, которые приехали в Приморье, разберутся в ситуации, и нарушители получат наказание в рамках закона.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.