КПРФ готовит документы для новых жалоб по выборам главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Юристы КПРФ готовят документы для подачи новых жалоб по возможным нарушениям на выборах губернатора Приморья, сообщил РИА Новости кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

"Думаю, все наши уже поданные жалобы в избиркоме будут рассматривать. Ночью наши юристы и юристы ЦК партии собирали все документы. Сегодня мы готовим полный пакет документов", — отметил Ищенко.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.