Турчак назвал второй тур выборов в Приморье серьезным сигналом для ЕР

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Второй тур выборов губернатора Приморья стал серьезным сигналом для "Единой России", считает секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел в условиях высочайшей конкуренции", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака. По его словам, то, что кандидат от ЕР Андрей Тарасенко побеждает, но с минимальным отрывом, — "серьезный сигнал для партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья".

"Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни", — сказал Турчак.

Он призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов. "Единая Россия" больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов. Чистота и конкурентность выборов – необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы", — резюмировал Турцчак.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что выборы состоялись, но уточнила, что вопрос признания их результатов в целом или по отдельным участкам остается открытым.