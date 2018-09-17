В Якутии члены ЕР предложили в Совет Федерации кандидатуру сенатора Акимова

ЯКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Депутаты парламента Якутии от партии "Единая Россия" и члены регионального совета партии выбрали кандидатом в члены Совфеда сенатора Александра Акимова, лидером фракции ЕР в региональном собрании избран Владимир Чичигинаров, сообщает якутское отделение "Единой России".

Первое голосование состоялось на собрании народных депутатов Якутии VI созыва.

"В бюллетени для тайного голосования (на пост руководителя фракции – ред.) были внесены две кандидатуры — руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Якутии Владимир Чичигинаров и президент торгово-промышленной палаты республики Владимир Членов. Набрав наибольшее количество голосов, Владимир Чичигинаров избран руководителем фракции партии в государственном собрании (Ил Тумэн) Якутии", — информирует партия.

По ее данным, кандидатом в члены Совета Федерации региональный совет "Единой России" утвердил кандидатуру Александра Акимова, представлявшего госсобрание Якутии в Совфеде с 2013 по сентябрь 2018 года.

"Теперь его кандидатура будет предложена президиуму генерального совета партии "Единая Россия", — добавили в партии.

Съезд регионального отделения партии "Единая Россия" запланирован на 22 сентября.