ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Олега Осипова.
Он уточнил, что также назначен на должность заместителя руководителя аппарата. Осипов дополнительно отметил, что премьер подписал два отдельных соответствующих документа.
Осипов сменил на этом посту Наталью Тимакову, которая переходит в ВЭБ и займется там GR (Government Relations — отношения с властью), а также корпоративной благотворительностью. Олег Осипов, которому 19 сентября исполнится 40 лет, пришел на работу в РИА Новости в 1999 году – сразу после окончания ИСАА МГУ им. Ломоносова. Проработав некоторое время корреспондентом дипломатической редакции агентства, он перешел в президентскую группу РИА Новости. Во время работы в "кремлевском пуле" освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения мероприятия с участием президента. В начале 2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие очень непростые тогда точки России, как Дагестан и Ингушетия. Освещал многочисленные международные мероприятия — саммиты АТЭС и "Большой Восьмерки", в том числе в Санкт-Петербурге, празднование 1000-летия Казани, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня". Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе "Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в РФ Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента РФ и благодарственным письмом президента.