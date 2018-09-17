ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил своим пресс-секретарем первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня" Олега Осипова.

"Дмитрий Анатольевич (Медведев) подписал распоряжение об освобождении от должности пресс-секретаря председателя правительства, заместителя руководителя аппарата в связи с переходом на другую работу. Дмитрий Анатольевич назначил меня пресс-секретарём", — сообщил журналистам Осипов.

Он уточнил, что также назначен на должность заместителя руководителя аппарата. Осипов дополнительно отметил, что премьер подписал два отдельных соответствующих документа.

Осипов сменил на этом посту Наталью Тимакову, которая переходит в ВЭБ и займется там GR (Government Relations — отношения с властью), а также корпоративной благотворительностью. Олег Осипов, которому 19 сентября исполнится 40 лет, пришел на работу в РИА Новости в 1999 году – сразу после окончания ИСАА МГУ им. Ломоносова. Проработав некоторое время корреспондентом дипломатической редакции агентства, он перешел в президентскую группу РИА Новости. Во время работы в "кремлевском пуле" освещал самые сложные, в том числе с политической точки зрения мероприятия с участием президента. В начале 2000-х сопровождал Владимира Путина в ходе блиц-поездок в такие очень непростые тогда точки России, как Дагестан и Ингушетия. Освещал многочисленные международные мероприятия — саммиты АТЭС и "Большой Восьмерки", в том числе в Санкт-Петербурге, празднование 1000-летия Казани, 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2007 году возглавил политическую редакцию РИА Новости. Под его руководством сформировался молодой, амбициозный коллектив, который начал работать по новым, современным журналистским стандартам. Параллельно координировал работу спортивных корреспондентов агентства, в том числе по освещению выступления российской сборной на Олимпийских играх в Турине, Пекине и Ванкувере. После того, как Россия выиграла право на проведение Олимпийских игр в Сочи, он с коллегами организовал и в феврале 2011 года запустил Агентство спортивных новостей "Р-Спорт". В мае 2011 года он возглавил Объединенную редакцию новостей РИА Новости, в которой трудились сотни сотрудников. По его инициативе агентство перешло на новую систему производства и выпуска новостей, что позволило улучшить их качество и увеличить скорость их выпуска.

В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА "Россия сегодня". Последние несколько лет он работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе "Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА" в рамках проведения в РФ Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента РФ и благодарственным письмом президента.