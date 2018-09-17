Памфилова опровергла данные о фальсификациях на выборах в Уссурийске

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова опровергла заявления о фальсификациях на избирательных участках в Уссурийске на выборах главы Приморья.

"Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках 100% явка и 100% голосование за одного из кандидатов — это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное. Там коллективы — 11 человек, 13, 14, не более 29 человек. Все, кто находится на судне в море, пришли проголосовали, потом эти данные собирались. Здесь никаких фальсификаций мы не обнаружили", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.