Памфилова прокомментировала проведение второго тура выборов в Приморье

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. У ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"В том, что выборы состоялись, нет никаких сомнений — то есть у нас нет никаких оснований считать, что они не состоялись. Насколько я знаю, до последнего момента не было особых ни жалоб, ни замечаний, даже когда были введены почти 98% бюллетеней, ни у кого не было никаких сомнений. Выборы состоялись, другое дело: признаем ли мы их результаты или не признаем — или в целом или по отдельным участкам, накажем ли кого-то и признаем ли кого-то победителем", — заявила Памфилова журналистам в понедельник, говоря о втором туре выборов в Приморье.

Она добавила, что этот вопрос остается открытым до того момента, пока все спорные факты не будут тщательно изучены Центризбиркомом, а по итогам этого анализа не будут сделаны выводы.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, его отрыв от врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете более 99% бюллетеней обогнал своего соперника на 0,5%, сообщалось на сайте ЦИК.

Ищенко заявил о фальсификациях во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В свою очередь, доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев заявил о том, что "на многих избирательных участках … осуществлялись подвозы, подкуп избирателей", обвинив в этом штаб кандидата от КПРФ.

Ранее Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания. По ее словам, до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье.

По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Тарасенко набирает 49,55%, Ищенко — 48,06%.