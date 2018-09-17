Избирком определит результаты выборов главы Приморья не позднее 22 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Краевая избирательная комиссия Приморья должна определить результаты второго тура выборов губернатора Приморья не позднее 22 сентября, сообщила журналистам секретарь избиркома Наталья Камаева.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.

"Мы планируем, что все УИКи сегодня введутся, но определять результаты мы сегодня не будем. Во вторник — это определение итогов для территориальных комиссий, для определения результатов — это семь дней, не позднее 22 сентября", — сказала Камаева.

По ее словам, еще не подсчитаны данные по 13 участкам.

По данным подсчета 99,16% бюллетеней, Андрей Тарасенко набирает 49,55%, Андрей Ищенко – 48,06%.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.