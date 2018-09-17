Единая Россия и КПРФ в Приморье обвиняют друг друга в нарушениях на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. ЕР и КПРФ в Приморье обвиняют друг друга в нарушениях на губернаторских выборах, в краевом избиркоме подтвердили, что им поступили жалобы от обоих кандидатов — все они проверяются.
"На многих избирательных участках во втором туре осуществлялись подвозы, подкуп избирателей… Приморский край столкнулся с прямой попыткой фальсификации путем подкупа", — сказал журналистам Первый замсекретаря регионального отделения Единой России, доверенное лицо кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко Игорь Хрущев, обвинив в этом штаб кандидата от КПРФ
По его словам, штаб Тарасенко располагает аудиозаписями, фото и видео, жалобы по этому поводу поданы в краевую избирательную комиссию.
"Известно, что во Владивостоке как минимум куплено 13 тысяч человек, в Находке — шесть тысяч человек, в Хасане — около пяти тысяч человек", — добавил Хрущев.
Как сообщил журналистам Ищенко, его штаб не занимался подкупом и подвозом населения.
Как сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, жалобы от обоих кандидатов поступали, все они проверяются. В воскресенье избирком Приморья получил 13 жалоб, которые касались подвоза и подкупа избирателей. Они были направлены на рассмотрение в правоохранительные органы.
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края, комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе. По её словам, в случае выявления злоупотреблений будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом.