Единая Россия и КПРФ в Приморье обвиняют друг друга в нарушениях на выборах

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. ЕР и КПРФ в Приморье обвиняют друг друга в нарушениях на губернаторских выборах, в краевом избиркоме подтвердили, что им поступили жалобы от обоих кандидатов — все они проверяются.

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк В приморском избиркоме объяснили смену лидера на выборах губернатора При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья, некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

"На многих избирательных участках во втором туре осуществлялись подвозы, подкуп избирателей… Приморский край столкнулся с прямой попыткой фальсификации путем подкупа", — сказал журналистам Первый замсекретаря регионального отделения Единой России, доверенное лицо кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко Игорь Хрущев, обвинив в этом штаб кандидата от КПРФ

По его словам, штаб Тарасенко располагает аудиозаписями, фото и видео, жалобы по этому поводу поданы в краевую избирательную комиссию.

"Известно, что во Владивостоке как минимум куплено 13 тысяч человек, в Находке — шесть тысяч человек, в Хасане — около пяти тысяч человек", — добавил Хрущев.

Как сообщил журналистам Ищенко, его штаб не занимался подкупом и подвозом населения.

"Наш избирательный штаб не занимался ни подкупом населения, ни подвозом. Это было ими (штабом Тарасенко) сделано, возможно, для того, чтобы нас в чем-то укорить.. Но люди сами шли на участки и голосовали", — отметил Ищенко журналистам.

Как сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, жалобы от обоих кандидатов поступали, все они проверяются. В воскресенье избирком Приморья получил 13 жалоб, которые касались подвоза и подкупа избирателей. Они были направлены на рассмотрение в правоохранительные органы.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявляла, что ЦИК ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края, комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе. По её словам, в случае выявления злоупотреблений будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом.