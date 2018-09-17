ЦИК ждет жалоб по выборам в Приморье, заявила Памфилова

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК ждет жалоб от участников второго тура выборов главы Приморского края, комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе.

"Если есть хоть какие-то сомнения о том, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждем не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты, ждем жалобы с фактурой, которая бы это подтверждала. Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всем разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов", — заявила Памфилова РИА Новости в понедельник.

При подсчете голосов второго тура выборов главы Приморья, некоторое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и врио главы региона Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.