Политолог прокомментировал результаты второго тура выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — РИА Новости. Голосование во втором туре выборов главы Приморья, в рамках которого кандидаты – врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – идут с минимальным отрывом друг от друга, стал протестным лишь отчасти, сообщила РИА Новости политолог, эксперт Центра социальных инноваций "Черный куб" Наталья Коломейцева.

Ранее при подсчете голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ним и Андреем Тарасенко составлял до 8%. Утром в понедельник Тарасенко при подсчете 99,03% бюллетеней на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%, сообщалось на сайте ЦИК. Ищенко заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме и объявил бессрочную голодовку. В избиркоме края ранее сообщали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В ОП края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

"Приморье не окрасилось в красный цвет. Это заблуждение, которое наверняка сейчас начнут "прокачивать" некоторые политтехнологи, чтобы привлечь в регион дополнительные средства на свою работу. Хотя для меня однозначно такие итоги говорят, наоборот, о том, что авторитет (президента РФ Владимира) Путина невероятно высок, раз при всех вводных люди поддержали Тарасенко. Конечно, это было протестное голосование, но лишь частично", — отметила политолог.

По ее словам, в первом туре оно было только протестным и направленным на привлечение внимания Путина к проблемам региона. Кандидат от КПРФ набрал примерно такое же количество голосов, что и на президентских выборах.

"Тогда (в марте 2018 года — ред.) это было своеобразное коллективное обращение к президенту страны о том, что у нас здесь не все в порядке. Надо отдать должное, президент отреагировал, и (экс-главу края Владимира) Миклушевского из региона убрал… Тарасенко опыт Миклушевского не проанализировал и по ключевым вопросам в публичном пространстве стал действовать ровно также. Поэтому итог первого тура получился такой, какой он получился… Второй тур — это совсем другое дело, тут к протестному голосованию присоединился уже личный рейтинг Ищенко, рожденный антирейтингом Тарасенко", — отметила Коломейцева.

Политолог пояснила, что Тарасенко не очень удачно выступил на госсовете перед президентом.

Она добавила, что эти выборы могли бы стать самыми конкурентными и честными из всех региональных выборов последних лет, однако еще предстоит дождаться окончательных результатов.