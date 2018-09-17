РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Голодовка и дым без огня: в Приморье продолжается день выборов

Сюжет:
Второй тур региональных выборов в России (42)
0640125
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВторой тур выборов губернатора Приморского краяВторой тур выборов губернатора Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Второй тур выборов главы Приморья, результаты которого обещали быть предсказуемыми, обернулись серьёзным политическим противостоянием в крае. Кандидаты – врио губернатора региона Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко — обвинили друг друга в фальсификации бюллетеней, а последний даже объявил голодовку из-за недовольства результатами выборов.

Второй тур выборов губернатора Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В ЦИК поступило около 20 жалоб во время второго тура выборов главы Приморья

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Явка во втором туре выборов сразу показала рост к явке 9 сентября и предварительно за день составила 35,44%. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщало ООО "КЦ "Эксперт Групп". Врио губернатора Приморья изначально при подсчете голосов лидировал, однако уже на 11% преимущество было на стороне Ищенко. Коммунист вышел вперед с отрывом до 8%. При подсчете 95% голосов разрыв между соперниками сократился до 3%, а при 99% обработанных бюллетеней Тарасенко вышел в лидеры – сначала с преимуществом в 0,5%, а потом в 1,5%.

Красная голодовка

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пожарные эвакуировали людей из здания избиркома во Владивостоке
Сразу после того, как лидерство перешло к врио губернатора края, Ищенко опубликовал в своем Facebook пост о том, что объявляет голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. Кандидат рассказал РИА Новости, что сейчас готовятся жалобы, связанные с итогами выборов. В Общественной палате края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

Ищенко пригласил присоединиться к акции всех сторонников и друзей, и уже через полчаса у здания администрации края, где находился коммунист, собралось сначала около 10-15 человек, а позже – до нескольких десятков его сторонников. Спустя время они развернули флаги КПРФ.

Ищенко требует, чтобы власти, а именно Андрей Тарасенко, признали, что выборы проиграны. "Я считаю, что в случае узаконивания фальсифицированных итогов голосования мы получим нелегитимно избранного губернатора", — отметил коммунист. Он рассказал журналистам, что в краевой избирательной комиссии в ГАС "Выборы" были якобы фальсифицированы итоги голосования, а в Уссурийске его сторонники выявили 6 переписанных протоколов, отметил Ищенко. По его словам, в каждом за кандидата Тарасенко — от 900 до 2 тысяч протоколов.

Штаб Тарасенко не отстает

Второй тур выборов губернатора Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в подделке протоколов
Штаб Тарасенко не остался в стороне и обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

"Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов… В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тысяч, Уссурийск — тоже несколько тысяч", — сказала представитель штаба.

Представитель избиркома Приморья Наталья Камаева рассказала журналистам, что за 16 сентября поступило 13 жалоб. На горячую линию ЦИК поступило 18 жалоб. В том числе поступила одна жалоба на неправильный подсчет голосов в Уссурийске. Две жалобы поступило от доверенного лица Ищенко на избирательную комиссию Артема.

К утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. На территории этого района утром 17 сентября пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, позже на месте не обнаружилось ни задымления, ни пожара.

Пока избирком подсчитывает оставшиеся голоса. После того, как все данные будут введены в систему ГАС "Выборы", комиссия сможет окончательно огласить итоги голосования.

Выборы глав регионов России
© Инфографика
Выборы глав регионов России

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена