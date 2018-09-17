Голодовка и дым без огня: в Приморье продолжается день выборов

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Второй тур выборов главы Приморья, результаты которого обещали быть предсказуемыми, обернулись серьёзным политическим противостоянием в крае. Кандидаты – врио губернатора региона Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко — обвинили друг друга в фальсификации бюллетеней, а последний даже объявил голодовку из-за недовольства результатами выборов.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%

Явка во втором туре выборов сразу показала рост к явке 9 сентября и предварительно за день составила 35,44%. Согласно данным exit poll, Тарасенко лидирует с результатом 53%, Ищенко набирает 47%, сообщало ООО "КЦ "Эксперт Групп". Врио губернатора Приморья изначально при подсчете голосов лидировал, однако уже на 11% преимущество было на стороне Ищенко. Коммунист вышел вперед с отрывом до 8%. При подсчете 95% голосов разрыв между соперниками сократился до 3%, а при 99% обработанных бюллетеней Тарасенко вышел в лидеры – сначала с преимуществом в 0,5%, а потом в 1,5%.

Красная голодовка

Сразу после того, как лидерство перешло к врио губернатора края, Ищенко опубликовал в своем Facebook пост о том, что объявляет голодовку, протестуя против якобы допущенной во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме фальсификации протоколов. Кандидат рассказал РИА Новости, что сейчас готовятся жалобы, связанные с итогами выборов. В Общественной палате края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

Ищенко пригласил присоединиться к акции всех сторонников и друзей, и уже через полчаса у здания администрации края, где находился коммунист, собралось сначала около 10-15 человек, а позже – до нескольких десятков его сторонников. Спустя время они развернули флаги КПРФ.

Ищенко требует, чтобы власти, а именно Андрей Тарасенко, признали, что выборы проиграны. "Я считаю, что в случае узаконивания фальсифицированных итогов голосования мы получим нелегитимно избранного губернатора", — отметил коммунист. Он рассказал журналистам, что в краевой избирательной комиссии в ГАС "Выборы" были якобы фальсифицированы итоги голосования, а в Уссурийске его сторонники выявили 6 переписанных протоколов, отметил Ищенко. По его словам, в каждом за кандидата Тарасенко — от 900 до 2 тысяч протоколов.

Штаб Тарасенко не отстает

Штаб Тарасенко не остался в стороне и обвинил Ищенко в том, что представители КПРФ, наблюдатели, члены комиссий препятствовали нормальному подсчету голосов.

"Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов… В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток — более 10 тысяч, Уссурийск — тоже несколько тысяч", — сказала представитель штаба.

Представитель избиркома Приморья Наталья Камаева рассказала журналистам, что за 16 сентября поступило 13 жалоб. На горячую линию ЦИК поступило 18 жалоб. В том числе поступила одна жалоба на неправильный подсчет голосов в Уссурийске. Две жалобы поступило от доверенного лица Ищенко на избирательную комиссию Артема.

К утру понедельника неучтенными оставались 14 протоколов избирательных комиссий, значительная их часть – в Советском районе Владивостока. На территории этого района утром 17 сентября пожарные эвакуировали людей из территориальной избирательной комиссии из-за сообщения о дыме, позже на месте не обнаружилось ни задымления, ни пожара.

Пока избирком подсчитывает оставшиеся голоса. После того, как все данные будут введены в систему ГАС "Выборы", комиссия сможет окончательно огласить итоги голосования.