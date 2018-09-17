В ЦИК поступило около 20 жалоб во время второго тура выборов главы Приморья

ХАБАРОВСК, 17 сен — РИА Новости. Около 20 жалоб на нарушения при проведении второго тура выборов губернатора Приморья поступило в краевой избирком с 00.00 местного времени понедельника, сообщила журналистам представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

"Уже за сегодняшний день, начиная с 00.00 (17.00 мск воскресенья), к нам также поступали жалобы. Часть из них поступила на горячую линию Центризбиркома и была передана нам. И часть из них поступила непосредственно в избирательную комиссию Приморского края. Таким образом, 18 жалоб на горячую линию ЦИКа поступило", — сказала Камаева.

Она уточнила, что девять жалоб касались процесса голосования, в том числе отсутствия оборудования "Мобильного избирателя", шесть жалоб касались медленного введения в ГАС "Выборы" данных протоколов избирательных комиссий на ряде территорий, одна жалоба касалась включения в список избирателей, еще одна жалоба по Лесозаводску касалась подкупа, одна жалоба была на неправильный подсчет в Уссурийске по пяти участковым избирательным комиссиям.

Она уточнила, что в воскресенье избирком Приморья получил 13 жалоб, которые касались подвоза и подкупа избирателей. Они были направлены на рассмотрение в правоохранительные органы. Ответа пока не было.

По ее словам, после обработки 99,16% протоколов сохраняет лидерство врио губернатора региона Андрей Тарасенко, он набрал 49,55%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набирает 48,06%.

До этого при подсчете голосов лидировал Ищенко, отрыв между ним и Тарасенко составлял до 8%. Оба кандидата обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.